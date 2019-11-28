النائب العام : سنحاكم قتلة فض الإعتصام حتى لو كان البرهان

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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تعهد النائب العام مولانا تاج السر الحبر ، بتقديم قتلة فض إعتصام القيادة العامة الى المحاكمة .
وقال النائب العام لدى مخاطبته حشداً من أسر شهداء فض إعتصام القيادة أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم أمس ، (ساحاكم القتلة ولو كان البرهان ، ولاكبير على القانون )، وتعهد النائب بحماية الشهود .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أضاف من أتى به الى منصب النائب العام هم الثوار وليس حكومة حمدوك … وطالب الثوار بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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