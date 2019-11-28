الشيوعي : مرحب بمحاكمتنا بانقلاب 69

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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دمغ ممثل الحزب الشيوعي في قوى الحرية والتغيير صديق فاروق ، المجلس السيادي بالتغول على المفاوضات مع الحركات المسلحة في الجولة السابقة ، في وقت رحب بمحاكمة حزبه بانقلاب العام 1969م .
دوقال : ( نرحب بمحاكمة كل الإنقلابيين وكل من تورط في هدم الديموقراطية في بلادنا ) .
وأضاف صديق في حوار له أن مقولات (دخان المرقة ، هذا ليس وجع ولادة ، لن نركب قطر لانعرف منو سواقو ) كانت محاولات لتثبيط مشروع التغيير في السودان .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد فاروق استمرار الثورة وبقائها متقدة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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