الشيوعي : مرحب بمحاكمتنا بانقلاب 69

دمغ ممثل الحزب الشيوعي في قوى الحرية والتغيير صديق فاروق ، المجلس السيادي بالتغول على المفاوضات مع الحركات المسلحة في الجولة السابقة ، في وقت رحب بمحاكمة حزبه بانقلاب العام 1969م .

دوقال : ( نرحب بمحاكمة كل الإنقلابيين وكل من تورط في هدم الديموقراطية في بلادنا ) .

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وأضاف صديق في حوار له أن مقولات (دخان المرقة ، هذا ليس وجع ولادة ، لن نركب قطر لانعرف منو سواقو ) كانت محاولات لتثبيط مشروع التغيير في السودان .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد فاروق استمرار الثورة وبقائها متقدة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )