وزير البنى التحتية: إصلاحات مرتقبة تشمل ميناء بورتسودان

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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أعلن وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر، عن البدء في إصلاحات وإجراءات كبيرة ستشمل ميناء بورتسودان خلال الأيام القادمة. واستعرض طاهر خلال اجتماع مع الغرفة القومية للمصدرين، المشكلات التي تعترض انسياب الصادرات وأثرها على التجارة الخارجية، وقال في تصريح صحفي، إن هناك تحديات كبيرة تواجه حركة النقل بالميناء.
من جانبه قال عضو الغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي بحسب صحيفة السوداني، إن الميناء يمثل “الرئة” للبلاد ويجب على الإدارة أن تتحمل المسؤولية وتضع ميناء بورتسودان في مصافِّ المؤاني العالمية.
وشدد الهلالي على معاناة المصدرين بسبب سوء الإدارة بالميناء، بما أدى للتشكيك في مصداقية المصدرين، لعدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء في الخارج وتبعات ذلك من رسوم أرضيات باهظة نتيجة تأخير الشحن بسبب هيئة الموانئ، وأضاف: “هذه الخسائر يتحملها المصدرين”، مشيراً إلى تلف كثير من بضائع الصادر، وإرجاع عدد من الشحنات من ميناء الوصول نتيجة للتأخير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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