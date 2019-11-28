“المالية”: مصفوفة لمشاريع القيمة المضافة بموازنة 2020

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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كشف وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عن إعداد مصفوفة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في موازنة 2020م، مشدداً على ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات، بجانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
وقال البدوي في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن المرحلة تتطلب تحقيق الإصلاح الاقتصادي، بالتركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المتمثلة في استقرار سعر الصرف، خفض معدّل التضخم وزيادة معدّل الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: “تم التأكيد على أهمية إعداد الموازنة العامة وفق نظام الموازنة الشاملة بما فيها موازنات الولايات مع وضع اعتبار لأهمية التوازن في المساهمات القطاعية”، موجهاً بتحسين إعداد موازنة الدولة للعام المالي 2020م بالالتزام بمنهجية التحليل واعتماد مزيد من المهنية والعلمية، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة تركز على زيادة دعم الصحة والتعليم ومياه الشرب وصحة البيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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