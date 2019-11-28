وزير الصحة يتهم موظفين بتلقي رشاوى

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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اتهم وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، موظفين في قطاع الدواء بتلقي رشاوى من شركات أدوية، ما يقود لعمليات استيراد بأسعار باهظة، وليست في المتناول.
وقال التوم في إفادات بالتلفزيون القومي وفقاً لمصادر، إن المرضى في الولايات يتوفون لحاجتهم لأدوية متوفرة ومكدسة بمخازن الإمدادات الطبية، مؤكداً أن وزارته ستعمل على توصيل الأدوية للمحتاجين بالولايات، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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