حمدوك الى أمريكا بداية ديسمبر

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة يبدأ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، في الفترة من (2_5) ديسمبر المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية . Advertisements ومن المنتظر أن يجري رئيس الوزراء عدة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية بحسب صحيفة آخر لحظة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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