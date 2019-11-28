حمدوك الى أمريكا بداية ديسمبر

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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يبدأ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، في الفترة من (2_5) ديسمبر المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
ومن المنتظر أن يجري رئيس الوزراء عدة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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