تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “السوداني” تتحصل على أسماء أبرز المرشحين لمناصب الولاة * وزيرة الخارجية: أشارك في قمة إيقاد بأديس ولم أقل * وزير الصحة يتهم موظفين بتلقي رشاوي * اجتماع لـ”السيادي” و”الوزراء” اليوم لإجازة تعديلات قوانين بينها الشرطة والأمن الصيحة: * نيابة الفساد تستجوب مدير بنك التضامن الإسلامي * تصاعد خلافات الحكومة ومتضرري حقول النفط بغرب كردفان * “تجمع الشباب الثوري” يبرئ “الدعم السريع” من فض الاعتصام * “الجبهة الثورية”: الولاة و”التشريعي” أولى أجندة التفاوض بـ”جوبا” * “الهيئة النوبية” تطالب بإلغاء تنفيذ مشاريع سدي “دال وكجبار” * تأجيل النطق بالحكم في قضية شركات الأدوية الوهمية المجهر: * الاتفاق على تعيين (6) وزراء دولة على رأسهم “عمر قمر الدين” * وزير الإعلام: لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء * “غندور” يشدد على محاسبة قتلة شهداء ثورة ديسمبر Advertisements * محمد بن سلمان يصل أبوظبي في زيارة ليومين آخر لحظة: * النائب العام: سنحاكم قتلة فض الاعتصام ولو كان البرهان * أكرم يتهم موظفين بالصحة بتلقي رشاوي * وزيرة الخارجية لـ(آخر لحظة): لا أعلم بإعفائي الجريدة: * تواصل الاحتجاجات ونبيل أديب يكذب سحب البلاغات * طلاب الكلية الملكية: أكملنا الدراسة واستلمنا إفادات بدل الشهادات * تحقيق لـ”الجريدة” يكشف عن أخطاء “مُخجلة” بمنهج للتعليم الثانوي * فشل ندوة هيئة محاميي دارفور بنيالا الدار: * د. عشميق يكشف تفاصيل دراسة وداد بابكر بجامعة الرباط وحفل تخرجها بالريفيرا * د. عشميق: اتهموني بالفساد عبر الأسافير وأوكلت أمري لله * اتحاد المخابز: لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز * المؤتمر الوطني يحذر من أي خطوة لحله ويهدد بالتصعيد * مقتل سائق ترحال بعدد من الطعنات ونهب عربته * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “نحن والعالم المعاصر” للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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