إيران تكشف عن مفاجأة عسكرية: أول طائرة مسيرة نفاثة للبحرية ومدمرة ثقيلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، عن العمل على تصنيع أول طائرة مسيرة نفاثة للقوات البحرية الإيرانية باسم “سجيل”.

وأشار خانزادي في تصريح لوكالة “تسنيم” المحلية، إلى تصميم طائرة مسيرة نفاثة بطلب من القوات البحرية في الجيش الإيراني، قائلاً، إن طائرة “سجيل” تتمتع بوجود محركين وتصل سرعتهما إلى 1000 كم في الساعة.

وأضاف، يمكن لهذه الطائرة المسيرة أن تحمل معها قنابل في مسافة تصل إلى 100 كم، مشيرا إلى أن طائرة “سجيل” المسيرة يمكنها الاقلاع من السفن.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن قائد البحرية الإيرانية، عن البدء في بناء مدمرة ثقيلة خلال العام المقبل.

وأكد القائد الإيراني أن “البحر الأحمر شهد تقويضا في الأمن الملاحي حيث استهدفت عدة ناقلات للنفط في الأشهر الأخيرة ما تطلب تعزيز تواجد قواتنا في هذا البحر”.

وأضاف “تم ايفاد دوريات تابعة لبحرية الجيش، المجموعتين الثالثة والستين والرابعة والستين إلى البحر الأحمر مؤخرا حيث تتواجد الآن مدمرة الوند وسفينة بندر عباس اللوجستية وقامت بحماية عدة ناقلات نفطية في البحر الأحمر ومرافقتها حتى قناة السويس”.

وأشار إلى الإنجازات الصناعية التي حققتها بحرية الجيش الايراني، قائلا “إن مشروع بناء سفن حربية تضم سلاح المدفعية قد بدأ العمل به منذ سنوات ومن ثم بدأ العمل بمشروع (موج) لبناء المدمرات حيث تم تصنيع ثلاثة لحد الآن”.

ولفت إلى إن مشروع بناء مدمرة “دماوند” قد انتهى وأنزلت إلى الماء وانتهت مرحلة إجراء اختبارات الغطس فيما يجري العمل على تركيب المعدات وتعد هذه المدمرة ذات تكنولوجيا جديدة في تقنيات قوة الدفع والتسليح وسيتم تدشينها لغاية نهاية العام الجاري.