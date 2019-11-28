ترامب يثير جدلا واسعا بنشر صورة “مركبة” لوجهه على جسد شخصية مشهورة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورة معدلة، تظهر وجهه مركب على جسد ملاكم، وأثارت الصورة جدلاً على مواقع التواصل.

ووضع ترامب صورة تظهر وجهه على جسد الملاكم الأسطورة روكي بالبوا، وهو الشخصية الشهيرة التي جسدها الممثل الأمريكي سلفستر ستالون في سلسلة أفلام “روكي”.

وكانت الصورة الأصلية هي الملصق الدعائي للجزء الثالث من فيلم “روكي” إنتاج عام 1982.

وبينما نشر ترامب الصورة المركبة على حسابه الرسمي لم يضع أي تعليق إلى جانب الصورة، لكنها كانت كافية لإثارة تعليقات وتفاعل كبير عليها.

وربط البعض الصورة التي تظهر ترامب يستعد لخوض معركة بالجلسات التي يجريها مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي بغية عزله على خلفية طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن أنشطة نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

كان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديمقراطيين، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر/ أيلول بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

ويعتبر الديمقراطيون أن ترامب طلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.