تفاصيل دقيقة عن لقاء أمير قطر والرئيس الفلسطيني في الدوحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مساء اليوم، الأربعاء، بأن عباس أطلع تميم بن حمد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وانتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وبحث الرئيس الفلسطيني مع أمير قطر سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر، منير غنام.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية، وكان باستقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي.