بشار الأسد يوجه طلبا عاجلا إلى فرنسا ويتحدث عن “الاحتلال”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب الرئيس السوري، بشار الأسد، الحكومة الفرنسية بالعودة إلى القانون الدولي والتوقف عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا.
وقال الأسد، خلال لقاء مع صحيفة “باري ماتش” الفرنسية: “إن وجود قوات فرنسية على الأرض السورية دون موافقة حكومتها يعد احتلالا وشكلا من أشكال الإرهاب، والمطلوب من الحكومة الفرنسية العودة إلى القانون الدولي والتوقف عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ليس مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أن الحرب هناك لم تنته بعد.
سبوتنيك
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