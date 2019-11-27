تعيين “عبد القادر الكتيابي” أميناً عاماً لصندوق رعاية المبدعين

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 41 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وبناء على توصية وزير الثقافة والإعلام، قراراً اليوم الأربعاء بإعفاء الفريق عبد القادر يوسف العوض من منصب الأمين العام لصندوق رعاية المبدعين، وتعيين الشاعر عبد القادر الكتيابي أميناً عاماً للصندوق بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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