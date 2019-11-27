تحسينات في الإجراءات الجمركية بميناء سواكن

أعلنت إدارة الجمارك بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء، عن إجراء تحسينات في الإجراءات الجمركية بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، في إطار تبسيط الإجراءات. وذلك بتركيب جهازين لكشف الأمتعة بصالة الوصول، لتسهيل إجراءات كشف الأمتعة .

وأكدت الإدارات المختصة في الولاية بإجراءات المغتربين في اجتماعها الذي انعقد بقاعة اجتماعات الولاية برئاسة السفير عصام متولي، الأمين العام لجهاز المغتربين، والرشيد حسن سليمان، أمين عام حكومة الولاية، أكدت على ضرورة التنسيق بين جهاز المغتربين والشرطة والجمارك وهيئة الموانئ البحرية، لتهيئة بيئة العمل بالميناء وحل المشكلات التي تواجه المغتربين،

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ووجهت في اجتماعها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصير زمن تخليص الأمتعة وإجراءات سيارات الإفراج المؤقت، وتخليص السيارات عند العودة النهائية.

وشددت الإدارات بحسب الشروق – على ضرورة التزام المغتربين بتجنب شحن السيارات قبل استكمال الإجراءات، وعدم شحن الأمتعة الشخصية في السيارات بواسطة شركات الشحن دون معرفة أصحاب السيارات تجنباً للمخالفات وتعطيل الإجراءات، إضافة إلى عدم استجلاب الأجهزة الطبية المستخدمة

وغيرها من الممنوع استيرادها، ومراعاة شرط الخمس سنوات تاريخ صنع العربة وليس الموديل، على أن تكون المستندات باسم المغترب العائد وليس غيره .

هذا وقد تفقد الأمين العام لجهاز المغتربين، سير العمل بفرعي الجهاز في بورتسودان وسواكن، والتقى بالعاملين فيهما، كما وقف على سير الإجراءات الخاصة بالمغتربين بميناء سواكن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)