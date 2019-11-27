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الخرطوم الوطني يهزم هلال الأبيض

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-نوفمبر-2019

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الخرطوم الوطني يهزم هلال الأبيض

فاز الخرطوم الوطني على نظيره هلال الأبيض بهدفٍ دون مقابل مساء اليوم”الأربعاء” ضمن المرحلة الحادية عشر من منافسة الدوري الممتاز.

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وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب سعيد صديق.

ورفع الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” رصيده إلى”14″ نقطة، فيما بقي هلال الأبيض في”16″ نقطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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