الخرطوم الوطني يهزم هلال الأبيض

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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فاز الخرطوم الوطني على نظيره هلال الأبيض بهدفٍ دون مقابل مساء اليوم”الأربعاء” ضمن المرحلة الحادية عشر من منافسة الدوري الممتاز.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب سعيد صديق.
ورفع الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” رصيده إلى”14″ نقطة، فيما بقي هلال الأبيض في”16″ نقطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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