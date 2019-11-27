التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة بحث د.إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع المبعوث الخاص للحكومة النرويجية مستر سقرن هولنز التحضرات الأولية لمؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده في ديسمبر المقبل بالخرطوم. Advertisements وناقش الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين لتحقيق المنافع المشتركة بين البلدين بحضور باك هوبلاند السفير النروجي بالخرطوم، ود.هبة محمد علي – الأمين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. واكد البدوي بحسب سونا – الاهتمام بالشباب وايجاد فرص العمل لهم في المشروعات المستقبلية، مستعرضا الخطوط العريضة لميزانية 2020م واهتمامها بزيادة الصرف علي التعليم والصحة والقطاعات التنموية الأخرى. ومن جانبها أكدت د. هبة محمد علي – الامين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص اهتمام السودان بالمشاريع التنموية ذات المنفعة المشتركة وجذب المستثمرين النرويجيين للاستثمار في المشروعات المطروحة للاستثمار بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يبحث التحضيرات لمؤتمر أصدقاء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.