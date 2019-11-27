ضوابط مشددة لمباراة الهلال وبلاتينيوم

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال الخرطوم، وبلاتينيوم في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة 29 نوفمبر 2019م،، عقدت اللجنة اجتماعها عند الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء 27 نوفمبر 2019م في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني، بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم.

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وترأس الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد الكرة الاجتماع، الذي جاء بحضور كل الجهات ذات الصلة بدءاً من نادي الهلال الذي مثلّه في الاجتماع الدكتور سيف الدين مكي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ مهيار الطيب مقرر المكتب التنفيذي، والأستاذ نصرالدين من العلاقات العامة، بالإضافة إلى الجهات الرسمية ذات الصلة، وتم التأكيد على اتخاذ ضوابط مشددة، تصل حد التفتيش الشخصي، وإنفاذ كل المطلوبات التي بعث بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى الاتحاد الوطني والنادي الذي تقام المباراة على أرضه.

اجتماع اللجنة المحلية المنظمة؛ قرر بحسب سونا – أن يتم فتح الباب للجماهير عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة، وأكدت على تخصيص مكان محدد للإعلاميين، وحددت الفئات بواقع (20 – 40 – 60 – 80 – 200) جنيه .

وتناشد اللجنة الجميع بالعمل على إخراج المباراة بتنظيم مشرف ولائق بعيداً عن المظاهر السالبة التي جعلت صفحة التنظيم في السودان عامرة بالثقوب، وصدرت العديد من العقوبات التي توجب اتخاذ إجراءات احترازية تبدأ من مباراة بلاتينيوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)