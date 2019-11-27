أوصت ورشة عمل دور مجلس الكنائس في السلام والتنمية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت شعار (نحو خطاب تبشيري مؤثر) في الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بمشاركة ولايات شمال وشرق السودان، التي أقيمت بقصر الضيافة بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني يوم الأربعاء بضرورة تعيين منسقين للتربية المسيحية بالولايات، وتوفير الخدمات في المساجد، فضلاً عن توفير مرتبات للقساوسة والمبشرين والعمل على إتاحة الحريات وصياغة ونشر الكتب المسيحية بجانب إستيراد الكتب المقدسة ومشاركة الطلاب المسيحيين في الأنشطة الوطنية، بحسب (النورس نيوز).
ودعت توصيات الورشة التي خاطبها وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح لتأمين إستحقاق المسيحيين في الزكاة والسماح للخدام الأجانب لزيارة رعاياهم في الولايات، وإقامة الندوات في الأماكن إضافة لجملة من التوصيات الرامية لتحقيق المساواة والعدل والتسامح الديني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة تنظمها وزارة الشؤون الدينية بمدني توصي بتوفير مرتبات للقساوسة والمبشرين و تأمين إستحقاق المسيحيين في الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.