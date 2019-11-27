ورشة تنظمها وزارة الشؤون الدينية بمدني توصي بتوفير مرتبات للقساوسة والمبشرين و تأمين إستحقاق المسيحيين في الزكاة

أوصت ورشة عمل دور مجلس الكنائس في السلام والتنمية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت شعار (نحو خطاب تبشيري مؤثر) في الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بمشاركة ولايات شمال وشرق السودان، التي أقيمت بقصر الضيافة بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني يوم الأربعاء بضرورة تعيين منسقين للتربية المسيحية بالولايات، وتوفير الخدمات في المساجد، فضلاً عن توفير مرتبات للقساوسة والمبشرين والعمل على إتاحة الحريات وصياغة ونشر الكتب المسيحية بجانب إستيراد الكتب المقدسة ومشاركة الطلاب المسيحيين في الأنشطة الوطنية، بحسب (النورس نيوز).

ودعت توصيات الورشة التي خاطبها وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح لتأمين إستحقاق المسيحيين في الزكاة والسماح للخدام الأجانب لزيارة رعاياهم في الولايات، وإقامة الندوات في الأماكن إضافة لجملة من التوصيات الرامية لتحقيق المساواة والعدل والتسامح الديني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)