والي الخرطوم يتفقد العمل باستادي جبل أولياء والعيلفون

تعهد والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون بإكمال النقص من إجلاس للقاعات والمقصورة الرئيسية لاستاد جبل أولياء وإكمال استاد العيلفون كاستادات رديفة وفق المواصفات العالمية للفيفا؛ لاحتضان المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

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ووجه وزارة المالية لإنفاذ توجيهاته على وجه السرعة للإسراع بتكملة العمل إيذاناً بافتتاح الاستادين في أعياد الاستقلال المجيد. وبشر الوالي جمهور الرياضيين بإكمال العمل باستاد العامرية بمحلية امبدة لافتتاحه لاحقاً ووضع حجر الأساس لاستاد نبتة ببحري. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لاستاديْ العيلفون بمحلية شرق النيل وجبل أولياء بمحلية جبل الأولياء؛ برفقة الدكتور آدم كبير؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية.

وأعلن الوالي بحسب سونا – عن الشروع في شراكة ذكية بين ولاية الخرطوم والاتحاد العام لتبني الفرق القومية ودعم مشاركاتها الخارجية، وأضاف أن محور الشباب والرياضة من أهم قضايا وأولويات حكومة ولايته . وقال كبير إن الزيارة التفقدية تأتي بغرض الاطمئنان على سير العمل وجاهزية المشاريع للافتتاح شاكراً الوالي لزيارته، وكل من أسهم في إنجاح العمل بصورته الحالية والتي وصفها بالمرضية والمشرفة. وشرف الزيارة البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم للزيارة باستاد جبل أولياء مقر الاتحاد المحلي لجبل أولياء، مشيدا بجهود الوالي وأركان سلمه الدكتور آدم كبير أمين عام مجلس الشباب والرياضة واهتمامه بالرياضة والرياضيين وجهده لإيجاد الحلول لقضياهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)