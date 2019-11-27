بالفيديو : إجابة للفنان سيف الجامعة عن سؤال الثورة (ثم ماذا بعد)

كشف الفنان الكبير سيف الجامعة عن عمل غنائي جديد يتم الإعداد له بعنوان (ماذا بعد) من تأليف الشاعر الكبير عبد الوهاب هلاوي وألحان الموسيقار الدكتور الماحي سليمان ويقول مطلع القصيدة: ماذا بعد ياشعبي الغالي عملتها أول وتالت وتاني Advertisements يا سوداني ويا عنواني وأوضح الجامعة بأن العمل الجديد يشهد عودة عدد من المبدعين الكبار حيث يشارك فيه بجانبه الفنان عبد القادر سالم وشرحبيل احمد ويقوم بإخراج العمل المخرج التلفزيوني شكر الله خلف الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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