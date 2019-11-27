مليار ونصف دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند

وصف سفير دولة الهند بالخرطوم رافندرا برساد جاسو العلاقات بين السودان والهند بالتاريخية والمتجذرة، وقال إن التبادل التجاري بين السودان والهند بلغ حسب الإحصائيات السودانية مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

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أكد السفير خلال الموتمر الصحفي الذي عقده بفندق فيلا هوليدي بمناسبة تدشين انطلاقة ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية الذي تنظمه شركة منص سوفت وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، بلغ حجمها نصف مليار دولار، وأكد السفير بحسب سونا – أن القروض الإجمالية التي قدمت للبلاد من قبل الهند خلال الفترة الماضية بلغت (600) مليون دولار، وأوضح أن القروض تم استخدامها في نقل الكهرباء من دولة إثيوبيا إلى السودان، معلناً عن تخصيص (150) مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع سكر، وكشف عن تقديم منحة لتدريب (46) دبلوماسياً بجانب عدد من القضاة.

وفي سياق مختلف أعلن وصول فرقة شان كارا الغنائية الهندية للمشاركة في الاحتفال السنوي الذي تنظمه السفارات الآسيوية المعتمدة لدى الخرطوم في الأول من ديسمبر وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة السودانية، وسيكون حفل الافتتاح للفرقة بقاعة الصداقة بالخرطوم، وستتجه بعده في الثاني من ديسمبر إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، ومن ثم تجه إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتنظيم حفل وستعود مرة أخرى للخرطوم للمشاركة في البرنامج الآسيوي الذي تقيمه السفارات الآسيوية بالخرطوم بمبنى شركة بتروناس على شارع النيل.

وقال السيد منصور بابكر المدير العام بشركة منص سوفت إن الملتقيات تبدأ في الفترة من الثاني من شهر ديسمبر 2019 وتستمر حتى الثاني من ديسمبر 2020 برعاية وزارة التجارة والصناعة بهدف جذب المستثمرين وفق رؤية تطويرية للترويج لمنتجات الصناعة والزراعة وذلك بمشاركات القطاع الخاص والعام و أضاف أن هدف الملتقيات هو تطوير المناخ الاستثماري والتجاري السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)