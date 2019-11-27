القبض على شبكة محترفة في السرقات بالنيل الأبيض

تمكنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية النيل الأبيض من القبض على شبكة محترفة في السرقات وبحوزتها 688 ألف جنيه، تمت سرقتها من محل تجاري بسوق كوستي ، ووقف اللواء شرطة عيسى إبراهيم آدم مدير شرطة ولاية النيل الأبيض والعقيد شرطة على سليمان بادي مدير شرطة المباحث الجنائية بالولاية ومدير شرطة محلية كوستي وأعضاء الغرفة التجارية بكوستي، وقفوا على حجم المضبوطات برئاسة شرطة المباحث الجنائية بكوستي .

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وقال اللواء شرطة عيسى إبراهيم آدم مدير شرطة ولاية النيل الأبيض – في تصريح بحسب (سونا) إن تفاصيل الحادث يعود لحادث سرقة ليلية يعد الأكبر من نوعه بسوق كوستي في نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ حيث تمكن الجناة من كسر أحد المتاجر الكبيرة وكسر الخزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 688 ألف جنيه، ومسدس مرخص وجهاز موبايل، وأضاف أن المباحث الجنائية تابعت البلاغ وشكلت فريق عمل من ستة أفراد بقيادة ملازم؛ وبذلت مجهودات كبيرة في توفير المعلومات، وبعد متابعات مستمرة تمكن الفريق من القبض على الجناة بالخرطوم واسترداد الأموال ، وأشار إلى أن الجناة سجلوا اعترافات قضائية بالسرقة ، وأبان مدير شرطة الولاية أن اللقاء مع الغرفة التجارية بكوستي بحث آليات التنسيق والتعاون بين التجار والشرطة لتنظيم وإنارة السوق وانتشار الشرطة لتأمين السوق، وقال مدير الشرطة إن سوق كوستي الكبير يعد من الأسواق القومية وبه نشاط تجاري كبير يتطلب توفير الحماية الكاملة له، وأكد عيسى أن شرطة الولاية وضعت خطة أمنية متكاملة للعام 2020م ، وكشف عن فك الشرطة لكل طلاسم الجرائم الخطيرة والكبيرة، وأن شرطة الولاية لم تسجل أي بلاغ ضد مجهول، وأن الجناة الذين تم القبض عليهم سيقدمون للمحاكمة العادلة.

وفي ذات السياق؛ أشاد عباس العوض رئيس شعبة السوق الكبير بالغرفة التجارية بكوستي بأداء شرطة المباحث وعملها باحترافية وتمكنها من القبض على الجناة، وأضاف ” أنهم مطمئنون على أداء الشرطة” ، وأبدى تعاونهم التام مع شرطة الولاية لتأمين السوق وحماية التجار من المجرمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)