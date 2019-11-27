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هيئة الجمارك تعلن عن إنشاء ميناء بري بالفاشر

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-نوفمبر-2019

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هيئة الجمارك تعلن عن إنشاء ميناء بري بالفاشر

أعلنت هيئة الجمارك عن تصديق بإنشاء ميناء بري بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور لتفعيل وتنشيط تجارة الحدود بين الولاية ودول الجوار.

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جاء ذلك في اللقاء الذي عقده والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم بالخرطوم مع المدير العام لهيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير. وبحث اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات الخاصة بأنشطة الجمارك بالولاية .

وأكد المدير العام لهيئة الجمارك بحسب سونا – التزام الهيئة بتوفير الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات الخاصة بالميناء، معلناً في ذات الوقت تبرع الهيئة بعدد من الأجهزة والمعدات لمستشفى الفاشر التعليمي بالإضافة إلى التبرع بحواسيب لكلية الهندسة بجامعة الفاشر.

من جانبه ثمن الوالي مجهودات إدارة الجمارك في تطوير العمل الجمركي بولاية شمال دارفور، مؤكداً التزام حكومة الولاية بإنشاء مجمع سكني متكامل للعاملين بالجمارك بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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