مبعوث النرويج يبحث مع دقلو عقد مؤتمر دولي للمانحين بالخرطوم

بحث المبعوث النرويجي للسودان، آندري استينسن، يوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الجمهوري، ترتيبات التحضير لمؤتمر المانحين لأصدقاء السودان، المزمع قيامه بالخرطوم لدعم عملية الإصلاح في السودان وإسناد الحكومة.

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وتناول لقاء نائب رئيس مجلس السيادة والمبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان، التطورات السياسية الراهنة وجهود تحقيق السلام بدولة الجنوب والمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام بالبلاد.

وأثنى المبعوث النرويجي خلال تصريح صحفي عقب اللقاء،بحسب الشروق – على جهود السودان الرامية لتنفيذ اتفاق السلام بدولة الجنوب باعتباره الضامن لها، وأكد دعم بلاده للدور الذي تضطلع به جوبا في رعايتها للمفاوضات التي تجري بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، لافتاً إلى ثقة بلاده في قدرة والتزام السودان بتحقيق السلام الشامل على أرض الواقع.

وأوضح المبعوث أن اللقاء تناول التحضيرات المشتركة لاجتماع أصدقاء السودان، الذي سيعقد بالخرطوم خلال الفترة المقبلة، الذي يعد فرصة للحكومة لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في عملية الإصلاح الجارية، وما يمكن أن يقدمه من دعم للسودان في هذا الشأن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)