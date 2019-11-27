تعيين عثمان شيبة أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية الطفولة

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء السيدة سعاد عبد العال الطاهر من وظيفة أمين عام المجلس القومي لرعاية الطفولة وقضى القرار بتعيين السيد عثمان شيبة أبو فاطمة، أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية الطفولة بناءً على توصية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية . Advertisements ووجه القرار بحسب سونا – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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