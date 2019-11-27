قاضي يقف على الدعم الألماني للسودان

أثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن شيخ إدريس قاضي على الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للسودان خاصة في مجال التعليم.

وأطلع عضو مجلس السيادة السفير الألماني اوريش كوكنا الذي التقاه اليوم بالقصر الجمهوري على تطورات عملية السلام الجارية وجهود الحكومة في تعزيز السلام بالبلاد.

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وقال السفير الألماني في تصريح صحفي بحسب سونا – إنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة ومعالجة جذور و أسباب النزاع بالسودان ، مشيراً إلى دعم بلاده لمفاوضات السلام التي ستعقد في جوبا في ديسمبر المقبل.

وأوضح السفير الألماني أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الأحداث في الشرق ، مشيراً إلى أن مجلس السيادة قد أكد له سيطرة الحكومة على الأحداث ومعالجة أسبابها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)