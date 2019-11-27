الشرطة : إحباط تهريب ذهب خام عبر معبر أرقين

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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وضعت جمارك معبر أرقين الحدودي بالولاية الشمالية يدها على (17) قطعة ذهب خام في حيازة شاب عشريني خبأها داخل حقيبته في محاولة للتمويه وتهريب الذهب إلى خارج البلاد.
وقال العقيد عبد الفتاح أحمد سليمان مدير فرع جمارك معبر أرقين في تصريح بحسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) إن الضبطية تمت في إطار العمل الروتيني لقوات الجمارك وحرصهم على ضبط كافة حالات التهريب، وأضاف أنه بالتفتيش الدقيق تم ضبط (17) قطعه ذهب خام تزن أربعة ونصف كيلو ذهب مخفية داخل حقيبة الشاب.
وأشاد العميد الفاتح حسن دهب مدير إدارة جمارك وادي حلفا بمنسوبي معبر أرقين من الضباط وضباط الصف والجنود والحس الأمني العالي في إفشال جميع محاولات تهريب ثروات البلاد.
موضحاً أن إدارة جمارك وادي حلفا وعبر بواباتها الثلاثة (معبر ارقين- معبر اشكيت- والميناء النهري) تعمل على إنسياب حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وأكد دهب أن إدارة جمارك وادي حلفا بالمرصاد لإفشال كافة الخطط التهريبية وضبطها لحماية اقتصاد البلاد.
وتفيد متابعات (إعلام الجمارك) باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير إعلان حجز للمضبوطات وأن جمارك معبر أرقين تمكنت من ضبط عدد 2 سبيكة تزن 4 كيلو في أقل من شهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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