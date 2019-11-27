إحباط تهريب (١٧) قطعة ذهب خام بمعبر أرقين الحدودي مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحبط فرع جمارك معبر أرقين الحدودي بالولاية الشمالية محاولة تهريب (١٧) قطعة ذهب خام بحوزة شاب عشريني مخبأة في حقيبته.

وقال مدير فرع جمارك معبر أرقين العقيد عبد الفتاح أحمد سليمان في تصريح صحفي اليوم “الأربعاء” إن الضبطية تمت في إطار العمل الروتيني لقوات الجمارك وحرصها علي ضبط كافة حالات التهريب، وأكد أنه بالتفتيش الدقيق تم ضبط (١٧) قطعه ذهب خام تزن 4.5 (أربعة ونصف كيلو) ذهب مخفية داخل حقيبة الشاب.

وأشاد مدير إدارة جمارك وادي حلفا العميد الفاتح حسن دهب، بمنسوبي معبر أرقين من الضباط وضباط الصف والجنود وحسهم الأمني العالي في إفشال جميع محاولات تهريب ثروات البلاد.

وقال إن إدارة جمارك وادي حلفا وعبر بواباتها الثلاثة (معبر ارقين- معبر اشكيت- والميناء النهري) تعمل علي انسياب حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وأكد دهب أن إدارة جمارك وادي حلفا بالمرصاد لفشل كافة الخطط التهريبية وضبطها لحماية اقتصاد البلاد.

باج