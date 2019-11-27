رئيس مجلس الوزراء يعين مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف قراراً اليوم بتعيين كل من السيد/ عبدالعاطي أحمد عباس كمبال أميناً عاماً لديوان الأوقاف القومية، والسيد/ حبيب الله إبراهيم أحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدعوة، والسيد/ منتصر عباس محمد علي مديراً عاماً للحج والعمرة. ووجه القرار وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية والشؤون الدينية والأوقاف والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. صحيفة السوداني

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