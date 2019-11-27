غرامات مالية على سائقين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردعت محكمة النظام العام بحري سائقي مركبات عامة بغرامات مالية لمخالفتهم المادتين (21/3) من قانون النقل المتعلقتين بتغيير مسار المواصلات وزيادة التعرفة وأصدرت أحكاما رادعة في مواجهة سائق مركبات عامة ببحري لمخالفة قانون النقل لتغيير المسار وزيادة التعرفة، وأوقعت حكماً على سائق بخط الجيلي مبلغ (10) آلاف جنيه لزيادة التعريفة (50) جنيها بدلاً عن (30) الأمر الذي دعا الركاب للتبليغ عنه، كما أدانت سائقا آخر بالغرامة (3) آلاف جنيه بتهمة تغيير المسار من خط العربي للسوق المركزي قادما من الدروشاب، وحاول السائق إنزال الركاب في منتصف الطريق إلا أنهم رفضوا الانصياع لأوامره وأبلغوا السلطات وتم توقيف السائقين بمخالفة قانون النقل. اليوم التالي المادة السابقة عاجل: اعتقال د.حسن مكي وبروفيسور عبدالرحيم علي بتهمة الاشتراك في انقلاب الإنقاذ المقالة القادمة الكشف عن ترتيبات لعودة 24 ألف لاجئ سوداني بتشاد الشهر الجاري

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