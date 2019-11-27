عاجل: اعتقال د.حسن مكي وبروفيسور عبدالرحيم علي بتهمة الاشتراك في انقلاب الإنقاذ

شهاب محمد - الخرطوم - 27 نوفمبر، 2019 الخليج 365: اعلنت مصادر ان السلطات الامنية اعتقلت د.حسن مكي وبروفيسور عبدالرحيم علي بتهمة الاشتراك في انقلاب الإنقاذ. المادة السابقة غندور يعلن دعمه لخطوة محاسبة قتلة شهداء ديسمبر

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