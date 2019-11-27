غندور يعلن دعمه لخطوة محاسبة قتلة شهداء ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور دعمه لخطوة محاسبة قتلة شهداء ديسمبر ومحاسبة كل من ارتكب جرما دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الفكري. وقال غندور علي حسابه بفيسبوك: (نحن دعاة إصلاح وعدالة ابتدرناها وطرحناها في الساحة السياسية قبل الآخرين في وثيقة الإصلاح، ونحن مع إصلاح الحياة السياسية ومحاسبة كل من ارتكب جرماً محاكمة عادلة وعدم إفلات كل متجاوز ورد الحقوق لأصحابها من غير تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الفكري). وأضاف غندور: (إن كل ما من شأنه تجسيد قيم العدالة واحقاق الحق هو معبر أصيل عن ديننا وقيمنا وجسر عبور لوطن يعطى كل ذي حق حقه. العدل أساس الحكم).

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