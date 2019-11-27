- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور دعمه لخطوة محاسبة قتلة شهداء ديسمبر ومحاسبة كل من ارتكب جرما دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الفكري. وقال غندور علي حسابه بفيسبوك: (نحن دعاة إصلاح وعدالة ابتدرناها وطرحناها في الساحة السياسية قبل الآخرين في وثيقة الإصلاح، ونحن مع إصلاح الحياة السياسية ومحاسبة كل من ارتكب جرماً محاكمة عادلة وعدم إفلات كل متجاوز ورد الحقوق لأصحابها من غير تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الفكري). وأضاف غندور: (إن كل ما من شأنه تجسيد قيم العدالة واحقاق الحق هو معبر أصيل عن ديننا وقيمنا وجسر عبور لوطن يعطى كل ذي حق حقه. العدل أساس الحكم).
الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر غندور يعلن دعمه لخطوة محاسبة قتلة شهداء ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.