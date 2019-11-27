مجلس السيادة الانتقالي يثني علي الدعم الألماني للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا حسن شيخ إدريس قاضي على الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للسودان خاصة في مجال التعليم.

واطلع عضو مجلس السيادة السفير الالماني اوريش كوكنا الذي التقاه اليوم بالقصر الجمهوري على تطورات عملية السلام الجارية وجهود الحكومة في تعزيز السلام بالبلاد.

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وقال السفير الألماني في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة ومعالجة جذور واسباب النزاع بالسودان مشيرا إلى دعم بلاده لمفاوضات السلام التي ستعقد في جوبا في ديسمبر المقبل.

واوضح السفير الألماني ان اللقاء كان فرصة لمناقشة الاحداث في الشرق مشيرا إلى أن مجلس السيادة قد أكد له سيطرة الحكومة على الأحداث ومعالجة أسبابها .

السوداني