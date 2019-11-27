وجدي صالح: سنكلف ولاة إلى حين التوصل إلى سلام شامل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان «الحرية والتغيير»، وجدي صالح، إن المجلس المركزي للتحالف يعتزم النظر في ترشيحات الولاة المُرسلة من مكونات التحالف في الولايات، وكشف صالح لـ(سودان تربيون)، أمس، عن رفع مكونات التحالف ترشيحاتها الخاصة بالولاة إلى المجلس المركزي، الذي سيختار من يراه مناسباً، على أن يكون الوالي المختار مكلفاً إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وقال وجدي صالح إن قسمة السُلطة سيُجري نقاشها في المفاوضات الجارية بين الحكومة والجبهة الثورية، المزمع استئنافها في 11 ديسمبر، بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وأضاف إن الولاة الذين سيقع عليهم الاختيار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سيكونون مكلفين إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام.
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