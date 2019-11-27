لماذا لم تجد الحكومة الانتقالية التمويل والدعم اللازم.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يعد في الأمر سر أن معظم الدول لم تقدم مساعدات للحكومة الانتقالية، وربما لن تقدم أي دولة مساعدات في المرحلة القادمة، وحتى اليوم لم تكلف الحكومة الانتقالية نفسها أي مجهود في تحسين معيشة الشعب حتى الآن،، فهي حكومة لا قيمة لها في معاش الناس، وشغلها الشاغل هو تمكين كوادر يسارية في مناصب قيادية، وإن كان البعض ليس أهل تخصص فيما استلم من مناصب.

وضح تماما بأن هنالك ضغوط تمارس على الحكومة الانتقالية من كثير من الجهات الخارجية بما فيها أمريكا بصفة خاصة، وكل الوعود التي رمت بها الإدارة الأمريكية لن تزيد عن كونها فقط للكسب الإعلامي بدون تنفيذ، وحتى رحلة حمدوك المرتقبة لمقابلة الرئيس ترامب، لن تزيد عن كونها رحلة تشريفية بدون مكاسب تحسب للبلاد أو في صالح رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، فإن القرار هو قرار كونجرس وليس قررا رئاسيا حتى يظن البعض أن بيد ترامب أن يفعل شيئا في أمر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقريبا جدا تقع الحكومة الانتقالية في أكبر فخ نصب لها بذكاء من الدول التي ادعت بأنها من أصدقاء السودان، وهو أن ترفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية ووكثير من مواد رسوم الخدمات، فتقع في غضب الشارع كما وقعت حكومة الإنقاذ، وهذا السيناريو قريبا يصبح واقعا بشعا تعيشة البلاد.

والحكومة بكل تأكيد لن ترفع أسعار الخبز، ولن ترفع أسعار الجازولين، ظنًّا منها بأن استقرار أسعار الخبز يمنح الشعب الاطمئنان،، وظنًّا منها بأن عدم رفع أسعار الجازولين لن يرفع تعريفة المواصلات أو النقل،، وهذا تحليل خاطئ بكل تأكيد، فان رفعت الحكومة تعريفة الكهرباء على سبيل المثال فإن سواق الحافلة حتى يتمكن من تسديد قيمة فاتورة الكهرباء عليه أن يرفع قيمة تعريفة المواصلات،، وإن رفعت قمية جالون البنزين للعربات الخاصة، فإن الطبيب سف يرفع قيمة كشف المريض، وقيمة العلاج سترتفع تلقائيا حتى يتمكن أن يصل إلى مقر عمله بفاتورة وقود بنزين مرفوع عنه الدعم، يا سادة إن عملية رفع بعض السلع وترك بعض السلع سياسة الفشل بعينها، ولو ارتفعت سلعة واحدة (أنا على رهان مع أكبر عبقري اقتصادي في الحكومة الانتقالية،، بأن كل السلع سوف تزيد من أجل تغطية فرق زيادة تلك السلعة التي رفع عنها الدعم.

عليه فإن عملية رفع الدعم ولو كانت على قيمة أسطونة غاز الطبخ سوف تشكل كارثة لا يحمد عقباها بأن ترفع كل شيء معها، وصدقوني مشوار الركشة سعره سوف يتضاعف حسب مضاعفة رفع الدعم عن البنزين، وعن الزيوت، يا سادة إن معادلة استقرار أسعار كافة الخدمات والمواد الاستهلاكية مرتبطة ببعضها البعض ولا فكاك فيها فهي معادلة ذات تأثير مشترك بقيمة مضافعة ومتوالية حسابية تتسابق مع بعضها البعض من أجل رفع الأسعار.

وإذا ارتفعت الأسعار فلا قيمة من رفع المرتبات، فإن رفع المرتبات بكامل قيمة الزيادات ولو كانت 100 % كما قال السيد وزير المالية سيتم ابتلاعها بنسبة 150 % في ظهور زيادات سيتم تخصيصها في السوق لأجل إحداث معادلة استقرارنسبة ارتفاع التضخم،، وليس العكس، بل ربما أن زيادة المرتبات المرتقبة ستحفز البعض من الآن في السوق من أجل وضع نظريات امتصاص تلك الزيادة وابتلاع جزئية تقدر بحوالي 20 % من قيمة المرتب القديم كذلك. ونكون بذلك، (كأنك يا أبو زيد ما غزيت).

وكأن البعض لا يتعلم من التجارب القديمة التي حدثت بسبب انعكاسات رفع المرتبات أو رفع الدعم،، فهل كل من يأتي لحكم البلاد لا ينظر إلى سيكلوجية المجتمع، ولا سيكلوجية السوق وانحرفاتها عبر التجارب السابقة.

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إن الفشل يحيط بحكومة (قحت) من كل الاتجاهات،، والمخرج الوحيد لها والذي عجزت عنه حتى الآن هي أن تجد دعما ماليا بمبلغ لا يقل عن 4 مليار دولار، فإن لم تجد هذا المبلع حتى تاريخ عيد الثورة (19 /12/2019) تصبح احتمالية أن تركب الحكومة المؤقته التونسية قاب قوسين أو أقرب، (وربك يلطف).

نكشة

ليس من صالج الحكومة الانتقالية والشعب السوداني (أن يشيطن البعض الدعم السريع) فهذا الاتجاه لن يأتي بخير على البلاد إذا استمرت الأفعال التي يفعلها البعض بغباء ويظن أنها أفعال بطولات كما حدث في البرنامج الثقافي أمس الأول بقاعة الصداقة.