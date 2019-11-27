فحص الدولة العميقة!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• القصة الأولى.

• كان (عباس بلجنة) ينظر إلى (التوم عسيلاب) شذراً ــ والأخير تمتد (بطنه) أمامه مثل مقدم الـ (6) شهور.

• التوم عسيلاب كانت له (ضحكة) مجلجلة لها صوت مثل موسيقى القرب، هذه الأيام بدأت ضحكته تنحسر شيئاً فشيئاً ــ فقد بدت على الرجل ملامح الصرامة والحسم عندما أصبح يتحدث عن (تيار نصرة الشريعة)… تخلى عن ضحكته وعن (السيلفي) الذي كان يتعمد أن يلتقطه في كل حين.

• قبل ذلك كان (التوم عسيلاب) قد تزوج من (سكرتيرته) عندما أصبح مديراً لإحدى الشركات الحكومية… فرفع (ضغط وسكر) زوجته الاولى، بنت عمه وأم أولاده التي كافحت معه إلى أن وصل لهذه المرتبة وأصبح من الأعيان.

• ثم تزوج التوم عسيلاب من (طالبته) عندما أصبح محاضراً في إحدى الجامعات الحكومية عندما نال درجة الدكتوراة وأصيب بمرض السكر.

• أما زوجته الرابعة فقد كانت صديقة حفيدته في الثانوي العالي، وقد تزوجها بعد أن أصيب بالضغط وعرفت أمراض القلب طريقاً الى صدره.

• كل ذلك حدث بعيداً عن (تيار نصرة الشريعة) ــ عندما كان يتنقل بين العواصم الأوروبية ويبرم الصفقات التجارية.

• عباس بلجنة ظل في الفترة الأخيرة يلاحق التوم عسيلاب بعد أن تدهورت صحته وطلق ثلاثاً من زوجاته، ليعود إلى قواعده (زوجته الأولى) بنت عمه وأم أولاده. الى ان التقى عباس بلجنة التوم عسيلاب في مناسبة خاصة ليتعمد الجلوس معه في صينية واحدة لتناول وجبة الغذاء.

• كان عباس بلجنة يريد أن يثبت لكل من جاء لتلك المناسبة أن التوم عسيلاب (دولة عميقة) ــ والبعض كان يجادله في ذلك كفاحاً، وقد وجد عباس بلجنة الى ذلك سبيلاً عندما استهدف التوم عسيلاب صحن (الضلع) في صينية الغداء دون غيره من الوجبات الموجودة في الصينية، من قرع وفاصوليا وبامية مطبوخة وسلطة أسود وملاح أم رقيقة.

• عباس بلجنة ظبط التوم عسيلاب وهو (يجابد) في (الضلع)، ويحجز عليه بكفيه مثل (الحدية) عندما تحلق فوق (السيوسيو)، وقال عباس بلجنة مخاطباً الجمع ومستغلاً ذلك الوضع: ألم اقل لكم ان التوم عسيلاب (دولة عميقة)؟

• لم يكن أمام التوم عسيلاب فرصة للانكار وهو يضم (الضلعة) كلها إليه ــ متناسياً (تيار نصرة الشريعة) الذي يدعو إليه!!

(2)

• القصة الثانية.

• عندما يأتي المساء يخرج (الحسن كتمرجي) بجلباب ناصع البياض وابتسامة (نصفية) ليسامر دفعته في أحد تجمعات الدفعة التى كانت تختار في كل يوم بيت أحد افراد الدفعة ليشربوا (شاي المغرب) معه.

• كان الولد عندما يصب الشاي لعمه (الحسن كتمرجي)، يقول له الأخير وهو ضاحكاً: (اعمل سبع ملاعق يا ولد)، رغم ان كل افراد الدفعة يخرجون علبة سكرهم الطبي من جيبوهم لوضع حبة او حبتين في (كوب الشاي) الذي يمد لهم خالياً من السكر.

• وكان ذلك كافياً لإثبات أن الحسن كتمرجي (دولة عميقة)!!

(3)

• القصة الثالثة.

• قال لهم الطبيب وهو يتصبب عرقاً أمام غرفة الولادة: سوف نضحي بالجنين ونضحي بالأم وأبنائها الخمسة ونضحي بالأب ونضحي بالجيران وسيد اللبن وسيد الدكان وبتاع الخضار، من أجل (إنقاذ) هاتف آيفون.

• هذه مثل فتوى إبادة ثلث الشعب من أجل استمرار البشير في الحكم!!

(4)

• بغم/

• الرجل الذي كان يتحدث (الفرنسية) ويقف بصورة مريبة في بداية الشارع (تحت العمود)، اكتشفت أنه (دولة عميقة) ــ فقد كان يلبس نظارة (سوداء)!!