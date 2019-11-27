السجن 10 سنوات على طفل لقيامه بهذا الفعل…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة مختصة في شئون حماية الاسرة والطفل ببحري بالسجن عشرة سنوات على (طفل) والزمته المحكمة بدفع الديه الكامله وذلك بعد إدانته بالقتل العمد .. وحسب قضية الاتهام ان المتهم والضحية اندلع بينهما نقاش حول اضافة المتهم للشاكي في قروب على تطبيق فيسبوك على إثر ذلك دار نقاش بين الطرفين طلب المتهم من الضحيه ملاقاته بعيدا وعند حضوره احضر الضحيه عصا فيما سل المتهم سكينه سدد بها طعنه للضحيه على اثرها فارق الحياة فكانت اجراءات البلاغ والَمحاكمة. المادة السابقة حرمان بشه و أصل القصه !!.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة ولي أمر طالب يسدد عدة طعنات لإستاذ بأحدى المدارس ببحري….

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