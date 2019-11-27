حرمان بشه و أصل القصه !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ ابعاد (بشه الصغير) عن تشكيلة الازرق قرار اداري لاسباب معلومه لدينا .
@ كلما دخل لاعب دائرة تجديد العقد اتخذوا قراراً بابعاده عن التشكيله في اطار الحرب النفسيه وتقليل قيمته السوقيه !!
@ اسلوب سماسره وتجار مواشي لا يليق بمن يدير ناد بقيمة وحجم الهلال .
@ بشه الذي لعب لكل المنتخبات الوطنيه وكان التش يجلس بديلاً له بمنتخب الشباب لن تقل قيمته بدكة الاحتياط .
@ بشه قيمه فنيه مهما اجلسوه على الدكه لعشرات المباريات .
@ اسلوب اسواق الماشيه هذا سبق ان مارسوه مع عديد اللاعبين الذين حانت مواعيد تجديد عقودهم.
@ مارسوه حتى مع قائد الفريق الذي ابعدوه من اكثر من مباراه .
@ بوي ابعدوه حتى من الدكه لكن نزيف النقاط الذي اصاب الهلال وازمة متوسط الدفاع اجبرتهم على اعادته للتشكيله .
@ الخلاصه ان بشه يعاني حرب اداريه غير اخلاقيه لحرمانه من التقييم المالي الذي يستحق .
@ بشه يتعرض لذات الحرب اللئيمه التي تعرض لها الغربال والذي تم حرمانه حتى من التمارين فغادر مجبوراً للعرضه جنوب .
@ اخشى على بشه من مصير الغربال لاسيما وان اهل العرضه جنوب يدركون جيداً امكانيات الفتى الذي حسم كلاسيكو ابوظبي .
@ الهلال يتعرض لخطه ممنهجه لتفريغ الفريق من افضل العناصر .
@ ما يحدث من تفريغ واهداء الدرر الزرقاء للوصيف يجعلنا نصدق ما وصلنا من معلومات من بورتسودان ونسأل مجدداً ، هل الكاردينال هلالابي ؟؟
???? موقف الجهاز الفني للهلال من بشه مؤسف ومقزز .
@ ان عذرنا هيثم لمواقفه المعلومه ضد اي لاعب وسط موهوب فبماذا نعذر الجنرال !!
@ بشه والشغيل يواجهان حرب ضروس وهناك ايضاً نزار ويونس .
@ لاعبو الهلال في حالة احتقان ورئيس النادي على علم بكافة التفاصيل .
@ مشاكل لاعب المريخ السابق ليست مع اللاعبين فحسب بل حتى مع رفقته بالجهاز الفني .
@ مشاكل هيثم مع الساده باتت يوميه و الاخير اقرب للاعبين من الاول .
@ الاحتقان بفريق الهلال يتصاعد ورئيس القطاع يهتم بحجوزات الطيران والفنادق وشغل المال اكثر من حال الفريق .
@ لو كان على رئاسة القطاع صاحب شخصية تفرض نفسها على الكل لما تصاعدت الخلافات .
@ حليل يوم ان كان البرير رئيساً للقطاع .
???? اعداء اولترس الهلال واعوان الكاردينال يروجون لفرية ان هناك من يستخدم اولترس لاجنده خاصه .
@ الفرية الغبيه تريد تصوير ثوار اولترس بالصبيه الذين يتم استخدامهم دون ارادتهم !!
@ الفاقد التربوي الذي يروج لمثل هذه المزاعم يتجاهل ان ثوار اولترس تخرجوا من الجامعات وهناك من يحمل مؤهلاً فوق الجامعي .
@ ثوار الاولترس همهم الهلال وبس ولم يكونوا يوماً مطية لاحد .
@ حرب اعوان كردنه وحلفاءه من النظام المباد على اولترس لن تنجح لاسيما ان اعتمدت على الاقلام الملوثه بالحبر المسروق .
???? عصفوره .
@ رجل البر والاحسان تجاوب مع رسالة المريض وتكفل بعلاجه خارج البلاد .
@ شهر بحاله ورجل الاعمال يدفع بالدولار النفقات حتى تعافى صاحبنا من المرض الذي الناتج عن الجوع والحرمان .
@ عاد مريض الجوع واسرته من رحلة العلاج وكان جزاء رجل البر اساءه وعقوق !!
@ فعلاً اتق شر من احسنت اليه يا خندقه .
كانت هذه تفاصيل خبر حرمان بشه و أصل القصه !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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