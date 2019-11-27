حرمان بشه و أصل القصه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ابعاد (بشه الصغير) عن تشكيلة الازرق قرار اداري لاسباب معلومه لدينا .

@ كلما دخل لاعب دائرة تجديد العقد اتخذوا قراراً بابعاده عن التشكيله في اطار الحرب النفسيه وتقليل قيمته السوقيه !!

@ اسلوب سماسره وتجار مواشي لا يليق بمن يدير ناد بقيمة وحجم الهلال .

@ بشه الذي لعب لكل المنتخبات الوطنيه وكان التش يجلس بديلاً له بمنتخب الشباب لن تقل قيمته بدكة الاحتياط .

@ بشه قيمه فنيه مهما اجلسوه على الدكه لعشرات المباريات .

@ اسلوب اسواق الماشيه هذا سبق ان مارسوه مع عديد اللاعبين الذين حانت مواعيد تجديد عقودهم.

@ مارسوه حتى مع قائد الفريق الذي ابعدوه من اكثر من مباراه .

@ بوي ابعدوه حتى من الدكه لكن نزيف النقاط الذي اصاب الهلال وازمة متوسط الدفاع اجبرتهم على اعادته للتشكيله .

@ الخلاصه ان بشه يعاني حرب اداريه غير اخلاقيه لحرمانه من التقييم المالي الذي يستحق .

@ بشه يتعرض لذات الحرب اللئيمه التي تعرض لها الغربال والذي تم حرمانه حتى من التمارين فغادر مجبوراً للعرضه جنوب .

@ اخشى على بشه من مصير الغربال لاسيما وان اهل العرضه جنوب يدركون جيداً امكانيات الفتى الذي حسم كلاسيكو ابوظبي .

@ الهلال يتعرض لخطه ممنهجه لتفريغ الفريق من افضل العناصر .

@ ما يحدث من تفريغ واهداء الدرر الزرقاء للوصيف يجعلنا نصدق ما وصلنا من معلومات من بورتسودان ونسأل مجدداً ، هل الكاردينال هلالابي ؟؟

???? موقف الجهاز الفني للهلال من بشه مؤسف ومقزز .

@ ان عذرنا هيثم لمواقفه المعلومه ضد اي لاعب وسط موهوب فبماذا نعذر الجنرال !!

@ بشه والشغيل يواجهان حرب ضروس وهناك ايضاً نزار ويونس .

@ لاعبو الهلال في حالة احتقان ورئيس النادي على علم بكافة التفاصيل .

@ مشاكل لاعب المريخ السابق ليست مع اللاعبين فحسب بل حتى مع رفقته بالجهاز الفني .

@ مشاكل هيثم مع الساده باتت يوميه و الاخير اقرب للاعبين من الاول .

@ الاحتقان بفريق الهلال يتصاعد ورئيس القطاع يهتم بحجوزات الطيران والفنادق وشغل المال اكثر من حال الفريق .

@ لو كان على رئاسة القطاع صاحب شخصية تفرض نفسها على الكل لما تصاعدت الخلافات .

@ حليل يوم ان كان البرير رئيساً للقطاع .

???? اعداء اولترس الهلال واعوان الكاردينال يروجون لفرية ان هناك من يستخدم اولترس لاجنده خاصه .

@ الفرية الغبيه تريد تصوير ثوار اولترس بالصبيه الذين يتم استخدامهم دون ارادتهم !!

@ الفاقد التربوي الذي يروج لمثل هذه المزاعم يتجاهل ان ثوار اولترس تخرجوا من الجامعات وهناك من يحمل مؤهلاً فوق الجامعي .

@ ثوار الاولترس همهم الهلال وبس ولم يكونوا يوماً مطية لاحد .

@ حرب اعوان كردنه وحلفاءه من النظام المباد على اولترس لن تنجح لاسيما ان اعتمدت على الاقلام الملوثه بالحبر المسروق .

???? عصفوره .

@ رجل البر والاحسان تجاوب مع رسالة المريض وتكفل بعلاجه خارج البلاد .

@ شهر بحاله ورجل الاعمال يدفع بالدولار النفقات حتى تعافى صاحبنا من المرض الذي الناتج عن الجوع والحرمان .

@ عاد مريض الجوع واسرته من رحلة العلاج وكان جزاء رجل البر اساءه وعقوق !!

@ فعلاً اتق شر من احسنت اليه يا خندقه .