يا اخوانا في طريقة لانسحاب الهلال من مباراة الاهلي القاهري.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** اليوم الاربعاء تصدر لجنة المسابقات قراراتها حول احداث مباراة المريخ والهلال التي جرت مساء السبت الماضي وتوقفت في الجزء الاخير من الشوط الثاني بعد ان حصبت جماهير الهلال الملعب بالحجارة ولا نريد ان نسبق الاحداث ولكن القرار المتوقع هو اعتماد نتيجة المباراة كما هي ٢…١ لصالح المريخ مع فرض عقوبات علي الهلال ونرجو ان تكون عقوبات رادعة قوية حتي لا يتكرر ما حدث وحتي تكون عظة وعبرة لبقية الاندية

** لجنة المسابقات تجتمع اليوم وكل ما نشر في بعض الصحف عن اعادة المباراة مجرد اكاذيب وضحكت والله واحدي الصحف تخدع القارئ وهي تكتب بخط عريض ( تقرير الحكم يعيد مباراة القمة ) وقطعا الصحيفة المحترمة كتبت من خيالها لان تقرير الحكم لا يعرفه الا الحكم ولجنة المسابقات وياليت الصحيفة كانت قد ادانة سلوك جماهير الهلال بدلا من الكذب علي القارئ المسكين

** توقعت ان يصدر مجلس ادارة الهلال بيانا يدين فيه سلوك جماهير الازرق ويعتذر لمن تكبد المشاق ودخل المباراة ويعتذر لحكم المباراة وللاتحاد العام بدلا من ذاك البيان الهزيل الذي ضحك عليه الناس والذي لن يؤثر وبالقطع في قرارات لجنة المسابقات

** مجلس الهلال يحذر لجنة المسابقات ويقول ان الجماهير التي حصبت الملعب بالحجارة ليست جماهير الهلال …ياربي تكون جماهير الموردة ام جماهير بري ام ان الحجارة جات من السماء ..

** كمال شداد الذي اوقف فاروق جبرة من قبل لمدة عامين بسبب اعتدائه علي الحكم واوقف بكري المدينة الذي رفض الخروج من الملعب وحرم الامل من اداء عدد من المباريات خارج ملعبه وحرم هلال كادوقلي ايضا من اداء مبارتين خارج ملعبه ..شداد يتعامل بالقانون فقط وسيردع الهلال لان الهلال ما اكبر من القانون

** بدلا من التهريج في الفاضي علي اعلام الهلال ان يعترف بضعف وتواضع مستوي فريقه والذي لن يصمد امام الفريق الزممباوي مساء الجمعة وتنتظره بهدلة شديده في القاهرة علي يد الاهلي

** ما حدث من جماهير الهلال خلال مباراة القمة ضد قيم ومبادئ الرياضة ومسيئ للرياضيين ويعكس صورة قببحة لكل من يتابع الدوري السوداني وما لم يقابل بقرارات رادعة نتوقع بورسعيد اخري في المباريات القادمة بين الفريقين

** بعضا من جماهير الهلال يمكن ان تدعم ثورة اطفال الحجارة بفلسطين المحتلة واهو علي الاقل تسهم في تحرير القدس الشريف وده عمل عظيم بالطبع

** ادنا سلوك بكري المدينة من قبل وهو يرفض الخروج من الملعب بعد طرده من مباراة المريخ وهلال الابيض وادينا سلوك بعضا من جماهير المريخ تجاه الحكم في نفس المباراة وندين سلوك جماهير الهلال الان وندين اي سلوك مشين في ملاعب كرة القدم

** المريخ كبير البلد شرف مدينة كوستي نهار امس ووجد استقبالا رائعا واعد استقبال خاص ( للعريس ) رمضان عجب لكنه تخلف عن السفر بسبب الاصابة وينقل الاحمر ابداعاته عصر اليوم لجماهير كوستي والجدية وعدم التهاون والاستهتار طريقه لاحراز الانتصار والرابطة لن تكون خصما سهلا

** كابتن جمال ابوعنجة قاد المريخ لثلاث انتصارات غالية في الدوري الممتاز .انتصر علي الهلال والمريخ بالفاشر وانتصر علي الهلال العاصمي وبمزيد من الوقت نتوقع انتصارات اكبر فقط علينا ان نهيئ المناخ المناسب له وان نتركه يعمل حتي نهاية الموسم

** المريخ اذا انتصر علي الرابطة عصر اليوم يقف في صدارة الدوري وله مباريتين مؤجلتين

** جماهير الهلال لم تستجيب لرجاءات لاعب المريخ السابق هيثم مصطفي وواصلت حصب الملعب بالحجارة حتي انطلق البمبان وهيثم مصطفي تحدث لصحيفة الهلال الصادرة امس الاول وقال انا لا اقرأ الصحف حتي لا تزيد في جني واصلا انا مجنون

** ذاك صلاح بمبان وهذا رمضان بمبان

** كان مؤسفا ان تكذب بعض الاقلام بالقول ان هدف المريخ الثاني في شباك حارسه السابق جاء من تسلل واضح ونسأل هؤلاء العباقرة هل احتج افراد الهلال او جهازه الفني او جماهيره علي الهدف وهل استمعتم لحديث خبراء التحكيم عقب المباراة ..مالكم كيف تحكمون يا صحافة الضلال

** صدر قرار من ادارة الهلال باقالة صلاح ادم وهيثم مصطفي وارجئ اعلان القرار الي ما بعد مباراة الاهلي القاهري

** ايضا استنكر اغلب كتاب الهلال تحويل مباراة القمة لاستاد الخرطوم وقالوا ان تحويل المباراة كان بداية المؤامرة ودي حجة فارغة يا صديقي ياسر عايس لان المباراة مباراة المريخ ومن حقه اختيار الملعب ولو اختار ملعب العيلفون او ام ضوابان ما علي الهلال الا ان يطيع قرار الاتحاد العام ولنفرض ان المباراة كانت باستاد الهلال وخسر الهلال ماذا كنتم تقولون ..حجة ميتة يا ياسر

** الرحمة والمغغرة لمساعد مدرب هلال الفاشر الاخ الهادي محمدين والامنيات للمصابين بعاجل الشفاء

** مجموعة السودان في بطولة سيكافا ضمت الكنغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والمعروف ان السودان وافق علي المشاركة مبدئيا ولم يصدر قرار نهائي بالمشاركة

** نتوقع خصم نقاط من رصيد الهلال بخلاف نقاط مبارته امام المريخ وان يلعب مبارتين بدون جمهور

** الاخ كابتن عمر النقي المحلل بقناة الملاعب لم ينصف المريخ في مباراة القمة وردد كثيرا عبارة كورة مافي.. والمريخ قدم مباراة جميلة وفرض سيطرته طيلة الشوطين ولو استمرت المباراة كانت الاهداف وصلت اربعة ..ظلمت المريخ يا نقي

** صحيفة الهلال صدرت في ثوب انيق وطباعة نظيفة وطالعنا احرف الزميلة فاطمة الصادق في الصفحة الاخيرة وايضا عاد الزميل ابراهيم عوض للكتابة وابراهيم لم يفيق من الصدمة ولم يعرف الفارق بين عبدالعظيم قلة ومرتضي قلة ونوضح ان عبدالعظيم لعب في الهلال ومرتضي لعب في المريخ .ايضا قال ابراهيم ان المريخ بدأ في تجنيد الحكام من بداية الثمانينات وحاليا اغلب الحكام مريخاب ونقول له ده المربخ ول الحركة الاسلامية

** اخطأت بقولي في مرة سابقة ان قناة المريخ بدأت البث الرسمي

** نادي الخرطوم الوطتي اصدر بيانا هاجم فيه قناة الملاعب المنحازة للمريخ والهلال كما جاء في البيان

** الهلال السعودي شرف الكورة العربية باحرازه بطولة اسيا ..تهانينا والف مبروك ..وعقبال لهلال السودان ( ٨٩ ) سنة بدون بطولة قارية

** غدا باذن الله اكتب عن اتحاد ودراوة والمهزلة التي صحبت احدي المباريات

** صدفة عيوني شافت ليلي الباكي نور

** اخر دبوس

** يا اخوانا في طريقة لانسحاب الهلال من مباراة الاهلي القاهري.