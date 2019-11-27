تعيين رجاء أنيس مديراً عاماً للصندوق الوطني للمعاشات

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتعيين الأستاذة رجاء أنيس برسوم مديراً عاماً للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بتوصية من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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