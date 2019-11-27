وزير المالية يوجه بتحسين إعداد موازنة 2020م ومراعاة التمييز الإيجابي

وجّه د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتحسين إعداد موازنة الدولة للعام المالي 2020م بالالتزام بمنهجية التحليل واعتماد المزيد من المهنية والعلمية.

وأكد الوزير ـ في الاجتماع الموسّع مع اللجنة الوطنية للموازنة بمشاركة وكيلي المالية والتخطيط بالوزارة اليوم ـ أكد أهمية تجسيد الموازنة لرؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020-2030م وفق المحاور الرئيسة للبرنامج التي تستهدف إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة في التركيز على زيادة دعم الصحة والتعليم ومياه الشرب وصحة البيئة، وأكد أن أهم مرتكزات الموازنة تتمثل في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، وكشف الوزير عن إعداد مصفوفة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في الموازنة .

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وأشار بحسب سونا – إلى ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات بجانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

وتمّ التفاكر بين وكيلي المالية والتخطيط واللجنة الوطنية حول تحقيق الإصلاح الاقتصادي بالتركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة المتمثلة في استقرار سعر الصرف، خفض معدّل التضخم وزيادة معدّل الناتج المحلي الإجمالي.

وتمّ التأكيد على أهمية إعداد الموازنة العامة وفق نظام الموازنة الشاملة بما فيها موازنات الولايات، مع وضع اعتبار لأهمية التوازن في المساهمات القطاعية، وتمّ التوافق على أن الأداء في إعداد مشروع الموازنة يسير وفق المخطط له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)