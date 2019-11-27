خبير اقتصادي يدعو لتغيير النمط الغذائي للسكان لتخفيف أعباء المعيشة

أكد دكتور عادل عبد العزيز الفكي الخبير الاقتصادي مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم إمكانية تفعيل الجمعيات التعاونية من خلال توفير ذرة مدعوم من المخزون الاستراتيجي لشركات إنتاج الدواجن والبيض وإلزامها بتوفير نسبة من إنتاجها للجمعيات التعاونية بمواقع العمل والسكن.

وأشار في ندوة تفعيل دور التعاونيات في تخفيف أعباء المعيشة نظمها مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية بمقره بالخرطوم اليوم الأربعاء ، إلى أهمية تمكين شركة الخرطوم للأمن الغذائي لتوفير ضمانات للحصول على مرابحات من البنوك لدعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إضافة إلى إحداث حاضنة تخدم الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتدرب الشباب على متطلبات سوق العمل و إدارة التعاونيات والأعمال والشركات الصغيرة.

ودعا إلى توفير الأموال لتفعيل الحملات المنظمة لضبط الأسواق، ووضع ديباجة السعر على المنتج إضافة إلى تنشيط دور لجان التغيير والمراقبة في المخابز ومحطات الوقود.

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وأكد أهمية إنشاء أسواق للمنتجين بإقامة مولات حديثة يستغل جزء منها لمنتجات الجمعيات التعاونية لخلق علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مول بمحلية أم درمان بحي بانت، ويجري العمل في ستة مولات بمحليات الولاية الأخرى، مؤكداً أهمية الدعم المالي من وزارة المالية بالولاية لتنفيذها.

وأشار بحسب سونا – إلى أهمية تغيير النمط الغذائي للسكان من تناول الرغيف المصنوع من دقيق القمح إلى المصنوع من الذرة، قائلاً إنه تم إجراء التجارب المعملية والإنتاج التجريبي لخبز الذرة باستخدام مادة رابطة طبيعية آمنة صحياً، موضحاً أن المشروع يحقق الأمن الغذائي للسودان ويقلل من استيراد القمح وأن الجمعيات والتعاونيات يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في التنفيذ.

واستعرض فكرة الجوار السعيد وهي عبارة عن مجموعة سكانية من ألف إلى ألفي أسرة تضمها مساحة جغرافية واحدة بهدف ترقيتهم وتأهيلهم اجتماعياً واقتصادياً عبر مركز متخصص برعاية الجمعيات التعاونية بمواقع السكن للمساهمة في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية من خلال تمكين المجتمعات المحلية من المعارف واستخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات.

وأكد د. عبد العزير أن الجمعيات التعاونية يمكنها تنفيذ العديد من التطبيقات التقنية المبتكرة كتطبيق (وصلناك) على نمط تطبيق ترحال وهو يوظف حافلات المصالح الحكومية والبنوك والقوات النظامية للمشاركة في ترحيل المواطنين إضافة إلى تطبيق TASKRABBIT الذي يتيح تلبية الاحتياج للمهن اليدوية من خلال قاعدة بيانات موحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)