فيصل: لم يتم سحب بلاغات الشهداء وأسرهم

أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسرهم .

و أضاف أن ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع “عار من الصحة تماما”.

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وأوضح في تصريح بحسب سونا – عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم أنه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة وأكدا أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسر الشهداء من النيابات.

وأبان أن السلطتين اللتين لديهما الحق في سحب البلاغات هما المحكمة أو النائب العام.

وأضاف أن النائب العام أكد له أنه لم يسحب أي بلاغ وكذلك رئيس لجنة التحقيق المستقلة الذي قال: إنه لايحتاج لسحب البلاغات ولكنه يمكن أن يطلع عليها فقط لجمع معلومات منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)