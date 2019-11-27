تويتر يتفاعل بقوة مع مغازلة زيدان لامبابي

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة اصطدم كيليان امبابي لوتين نجم باريس سان جيرمان بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بمواجهة الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. Advertisements وبحسب موقع يورو سبورت عربية جاء هذا الاصطدام خلال محاولة النجم الفرنسي الشاب اللحاق بالكرة لتخرج من الملعب نحو مدرب النادي الملكي الذي أمسك بصاحب الـ20 عامًا لتنتشر التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من المشجعين الذين يعلمون تمامًا أن زيدان يريد امبابي في ريال مدريد بأي ثمن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365 )

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