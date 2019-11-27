النقابة العامة تنفي وجود أي تكدس بميناء الحاويات ببورتسودان

أكدت النقابة العامة بهيئة الموانئ البحرية عدم وجود أي تكدس بميناء الحاويات بالميناء الجنوبي بالبحر الأحمر، في وقت أوضحت فيه أن العمل بالميناء يسير بصورة طبيعية.

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وقال محمد علي أدم شيبة الأمين العام للنقابة في تصريح بحسب (smc) إن غالبية كرينات المناولة للحاويات تعمل بصورة مُثلي وبطاقة تصل إلى (80%)، مشيراً إلى وجود عدد (2) كرين تحتاج إلى قطع غيار جديدة حتى تدخل الخدمة مرةً أخرى، مبيناً أن عمليات مناولة الحاويات يسير وفق الخطة الموضوعة وبمعدلات أفضل من السابق.

وكشف شيبة عن إجتماع مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية الذي ناقش فيه سير العمل ومجالات التشغيل، والجانب المالي المُتعلّق بميزانية الميناء للعام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)