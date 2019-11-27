إجتماع مرتقب للجنة المركزية للحرية والتغيير لحسم ترشيحات الولاة

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كشفت اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير عن إجتماع مرتقب لترشيح أسماء ولاة الولايات خلال الأيام المقبلة. Advertisements وقال مصدر باللجنة المركزية في تصريح بحسب (smc) إن غالبية الولايات قامت بترشيح أكثر من مُرشح، مضيفاً أن أبرز المرشحين لولاية الخرطوم د. تيسير النوراني، وإبراهيم الشيخ، مشيراً إلى أن أبرز المرشحين لولاية الجزيرة د.إبراهيم الأمين، وولاية غرب كردفان المهندس الزراعي محمد بكار، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، وولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة. وأكد المصدر إن الترشيحات النهائية لقوائم المرشحين سيتم حسمها في الفترة القادمة خلال إجتماعات اللجنة التنسيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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