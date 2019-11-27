العراق تصطدم بأصحاب الأرض في خليجي 24

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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“باسم كل قطري أرحب بالجميع في دوحة الجميع” بهذه العبارة أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24”.
وأعطى الأمير إشارة انطلاق البطولة من ملعب خليفة في دوحة الجميع خلال حفل تراثي شهد لوحات مختلفة تعكس تراث المنطقة وثقافتها.
وبحسب صحيفة اليوم التالي انطلقت البطولة بمواجهة قوية بين قطر والعراق، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الإمارات واليمن.
وفي اللقاء الافتتاحي لخليجي 24 فاجأ المنتخب العراقي نظيره القطري صاحب الضيافة، وهزمه بلاعبي الصف الثاني بنتيجة 2-1، وتألق اللاعب الشاب محمد قاسم في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 18 و28، ليصدم المنتخب القطري الذي دخل بكامل نجومه.
ومع مطلع الشوط الثاني، قلص عبد العزيز حاتم النتيجة للعنابي في الدقيقة 49، لكنه صاحب الملعب لم يستطع تحقيق التعادل، ليتعرض للهزيمة أمام جماهيره.
وفِي اللقاء الثاني أفلح المنتخب الإماراتي في تحقيق فوز غال على المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة سجلها الهداف علي مبخوت (هاتريك)، وتشهد البطولة اليوم مباراتين، تجمع الأولى منتخبي البحرين وعمان، والثانية بين السعودية والكويت.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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