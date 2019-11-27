إتحاد المخابز: لا إتجاه لزيادة أسعار الخبز والأزمة في طريقها للإنفراج

كشف إتحاد المخابز عن عقدِه إجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس بشأن زيادة تكلفة التشغيل، في وقت أكد فيه أن أسعار الخبز ثابتة ولا إتجاه لزيادتها.

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وقال يحي موسي رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) إن الإجتماع ناقش أهمية وضع معالجات جذرية لحل الضائقة، مشيراً إلى أن وزير الصناعة والتجارة وعد بتذليل كافة العقبات ووضع حلول لها، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إنفراجاً لأزمة الخبز ببعض المناطق وعودة المخابز لعملها بصورة طبيعية.

و أوضح موسى أن اللجنة التي كوّنها والي الخرطوم فرغت من دراستها حول مسألة تكلفة الإنتاج وقامت برفع تقريرها للوالي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)