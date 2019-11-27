المريخ يتخطى عقبة الرابطة كوستي بصعوبة

الخليج 365 :

حقق المريخ الخرطوم فوزًا غاليًا على مضيفه الرابطة كوستي في المباراة التي جرت اليوم”الأربعاء” ضمن المرحلة الحادية عشر من منافسة الدوري الممتاز بملعب كوستي، وذلك بهدفين مقابل هدف.

وبكّر المريخ بالهدف الأوّل عن طريق اللاعب نيسلون، فيما أدرك الصادق عبد الله التعادل قبل نهاية الشوط الأوّل للرابطة كوستي.

وفي الشوط الثاني، أنقذ صلاح نمر فريقه من السقوط في فخ التعادل بعد أنّ أفلح في تسجيل الهدف الثاني، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

ورفع المريخ بالنتيجة رصيده إلى”17″ نقطة، فيما بقي ممثل كوستي في”12″ نقطة.