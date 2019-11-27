موسكو تترقب إشارات إيجابية من قمة “الناتو” المقررة في ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تأمل في أن ينظر قادة “الناتو” خلال قمة الحلف المقبلة، بالمقترحات الروسية، وأن يبحثوا الجزء الأكبر منها، معربا عن أمله بتقديم إشارات بناءة إلى موسكو.

بكين- سبوتنيك. وقال ريابكوف: “أود أن تشمل الإشارات التي سيرسلها قادة دول “الناتو” من هناك (من القمة) شيئا أكثر إيجابية من التكرار المستمر لنفس الدعوات التي تطالب روسيا في القيام بشيء ما، وهذا في العموم شيء لا يمكن تبريره وليس له صلة بالواقع”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: “هذا الانفصال عن الواقع هو سمة مميزة لسلوك “الناتو”. نأمل هذه المرة أن ينظروا بجدية في الجزء الأكبر من المقترحات الروسية وأن يبحثوها”.

وتعقد قمة قادة “الناتو”، في 3-4 كانون الأول/ديسمبر 2019، في العاصمة البريطانية لندن. وسيتم التركيز خلال القمة على آلية تحسين جاهزية قوات التحالف القتالية.