السيسي يشرح كيف سيكمل المصريين حياتهم بدونه ويثير سخرية واسعة

الخليج 365:

سخر ناشطون بمواقع التواصل في مصر من كلمة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في ظهوره الأخير اليوم، الثلاثاء، حيث تحدث عن حياة المصريين بدونه وكيف ستكون أوضاعهم في المستقبل وهو غير موجود.

وقال “السيسي” إنه “يصارح الشعب بكل كبيرة وصغيرة، حتى يسجلها الشعب المصري عليه، حال عدم وجوده في المستقبل وفشل أحد المشروعات”.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء: “بقولكم كل حاجة عشان هتقولوا بعدين أطلقوا الموضوع من بورسعيد (منظومة التأمين الصحي الشامل) وقالوا هنفتح في 5 محافظات، وفي خلال الـ15 سنة هيغطوا مصر، وفاتوا الـ15 سنة ومغطوش مصر ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا”.

وتابع رئيس النظام: “هتقولولي إيه اللي أنت بتقوله ده إحنا جايين نحتفل، أنا عارف إن اللي بقوله يتنافى مع الإعلام والسياسة، لكن أنا هتحاسب قدام ربنا على كل كلمة بقولها، ولو عاوزين اللي بنفتتحه النهارده ينجح، الدولة ملتزمة في الشق الخاص بيها، والـ8 مستشفيات اللي قولنا هنرفع كفاءتهم ونجهزهم رفعنا كفاءتهم وجهزناهم عشان نشوف نتائج التشغيل هتعمل إيه، ورفعنا كفاءة المراكز الطبية، والأموال المخصصة عشان العلاج هيتم تقديمها، والمشروع مش هينجح في مصر إلا إذا تحقق كل من بنى عليه المشروع”.

وافتتح رئيس النظام المصري، اليوم الثلاثاء، مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما افتتح أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وقبل أيام تفاجأ رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بهتافات مناوئة له من المصريين في ألمانيا لحظة خروجه من قصر الحكم في برلين رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ما وضعه في حرج شديد جدا.

وبث مصريون في ألمانيا فيديو لحظة قيام المتظاهرين أمام قصرالحكم ببرلين بالهتاف ضد عبد الفتاح السيسي، حيث هتفوا “أرحل يا سيسي”، “يا بلحة”، “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وبدا على السيسي ومرافقيه التوتر والإحراج حيث سارع خطواته نحو السيارة وسط طقم الحراسة.

ولاقى الفيديو انتشارًا كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المناهضين لنظام السيسي.